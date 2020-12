Die meistgehandelten Derivate v. 01.12.20

1.Knock-out Call auf CompuGroup Medical (WKN MF9LQF)

Ein Knock-out-Call auf den deutschen eHealth-Anbieter CompuGroup Medical wird von den Stuttgarter Anlegern fast ausschließlich gekauft. Im letzten Quartal stieg der Umsatz der CompuGroup Medical um 30% auf einen neuen Rekordwert von 231,2 Millionen Euro. Die Aktie notiert mit 83,05 Euro nahe ihrem All-Time-High.



2. Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden heute in Stuttgart in einem Call auf den Ellwanger Batterieproduzenten Varta statt. In dem Call dominieren heute eindeutig die Kauforders. Bereits am Vortag fanden in einem anderen Call auf Varta sehr viele Preisfeststellungen statt. Für die Varta-Aktie geht es heute um 2,89% auf 110,90 Euro abwärts.



3. Knock-out Call auf Zalando (WKN JC52SH)

Ein Knock-out-Call auf den Online-Versandhändler Zalando wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Im dritten Quartal konnte Zalando seinen Umsatz um 21,6% auf 1,8 Milliarden Euro und sein bereinigtes EBIT um 6,4% auf 118,2 Milliarden Euro steigern. Die Zalando-Aktie notiert mit 84,04 Euro geringfügig im negativen Bereich.