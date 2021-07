Die meistgehandelten Derivate v. 01.07.21

1. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN MA5VLL)

Wie bereits gestern finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen in einem Call-Optionsschein auf Fraport statt. Weiterhin drücken die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend auf den Verkaufsbutton für den Call. Die Fraport-Aktie legt um 2,4% auf 58,56 Euro zu.



2. Knock-out Call auf Baidu (WKN VQ2GCB)

In einem Knock-out-Call auf den chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu sind nennenswerte Umsätze zu verzeichnen. Unsere zuständige Händlerin führt fast ausschließlich Kauforders aus. Die Baidu-Aktie notiert bei 173 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA6TYF)

Bereits die ganze Woche gehört der Knock-out-Call auf Varta zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax. Auch im bisherigen Handelsverlauf führt unser Händler fast ausschließlich Kauforders aus. Die Varta-Aktie liegt mit 0,5% bei 129 Euro leicht im Minus.



EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.