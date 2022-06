Die meistgehandelten Derivate v. 01.06.22

1. Call-Optionsschein auf Shell

Wie bereits an den Vortagen steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Seit heute beliefert der russische Staatskonzern Gazprom Shell nicht mehr mit Erdgas. Shell hatte sich geweigert die Erdgaslieferungen in Rubel zu bezahlen. Für die Shell-Aktie geht es 1,4% auf 27,90 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf Rio-Tinto

In einen Call-Optionsschein auf den Bergbaukonzern Rio Tinto steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Rio Tinto fördert mit seinen beinahe 50.000 Beschäftigten in über 35 Ländern Eisenerz, Kupfer, Aluminium und weitere Materialien. Für die Aktie des Bergbaukonzerns geht es heute knapp 2% auf 67,50 Euro abwärts.

3. Knock-out-Call auf BYD

Dagegen steigen die Anleger an der Euwax aus einem Knock-out-Call auf den chinesischen Automobilhersteller BYD aus. BYD plant nach Medienberichten den Erwerb von sechs Lithium-Minen in Afrika. Die BYD-Aktie legt 1% auf 33,40 Euro zu.