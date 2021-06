Die meistgehandelten Derivate v. 01.06.21

1. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN MA5VLQ)

Wie bereits am Montag werden Call-Optionsscheine auf den Flughafenbetreiber Fraport an der Euwax sehr rege gehandelt. In dem Call-Optionsschein überwiegen weiterhin die Kauforders. Laut Redetext für die heutige Hauptversammlung erwartet der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Schulte im laufenden Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag. Mit einer Dividendenzahlung für 2021 ist somit nicht zu rechnen. Die Aktie notiert mit 58,40 Euro geringfügig im negativen Bereich.



2. Call-Optionsschein auf Thermo Fisher Scientific (WKN MA6QVA)

Auf Thermo Fisher Scientific kaufen die Anleger weiterhin einen Call-Optionsschein. Im ersten Quartal konnte Thermo Fisher Scientific seinen Umsatz um 59% auf 9,91 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn je Aktie legte sogar um 198% auf 5,88 US-Dollar zu. Die Aktie notiert mit 385,90 Euro leicht im Plus.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Porsche (WKN MF1H0S)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf die Porsche Automobil Holding wird laut Auskunft unseres Händlers überwiegend gekauft. Für die Aktie von Porsche geht es um 3,65% auf 96,86 Euro bergauf. Mitte April notierte die Aktie auf einem 10-Jahreshoch bei 99,96 Euro.