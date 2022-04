Die meistgehandelten Derivate v. 01.04.22

1. Knock-out-Call auf Varta

In einen Knock-out-Call auf Varta steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss ein. Gestern legte der Konzern seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Der Umsatz konnte um 3,8% auf 902,9 Millionen Euro gesteigert werden. Der bereinigte operative Gewinn stieg sogar um 22,8% auf 66,4 Millionen Euro. Varta erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 950 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Für die Aktie geht es über 3% auf 91,40 Euro aufwärts.



2. Knock-out-Put auf BASF

Der Knock-out-Put auf die BASF wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Die BASF-Aktie notiert seit Mitte März in einer engen Handelsspanne von 52 Euro bis 55 Euro. Für das vergangene Geschäftsjahr will der Chemiekonzern seinen Aktionären eine um 0,10 Euro erhöhte Dividende auf 3,40 Euro auszahlen.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Microsoft

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den Softwareriesen Microsoft statt. Das Faktor-Long-Zertifikat wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Die Microsoft-Aktie notiert mit 280,85 Euro beinahe unverändert.