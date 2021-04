Die meistgehandelten Derivate v. 01.04.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf SMA Solar (WKN MF7USK)

Auf SMA Solar, den führenden Hersteller von Solar-Wechselrichtern, kaufen die Anleger in Stuttgart ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. SMA Solar konnte im letzten Jahr die Umsatzmilliarde knacken und sein EBITDA von 34 auf 72 Millionen Euro steigern. Für die Aktie geht es 3,99% auf 51,65 Euro nach oben.





2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Nach längerer Zeit hat es der Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 mal wieder auf die Liste der am häufigsten gehandelten verbrieften Derivate an der Euwax geschafft. Die Anleger steigen in den Knock-out-Call größtenteils ein. Zum Wochenschluss tritt der Saubere Zukunft Index 2 mit 105,94 Punkten auf der Stelle.





3. Call-Optionsschein auf Baidu.com (WKN MA41CK)

Bei den Optionsscheinen finden die meisten Preisfeststellungen in Stuttgart bei einem Call auf den chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu.com statt. Der Call wird von den Anlegern bis zum Mittag hauptsächlich verkauft. Die Baidu.com-Aktie legt 2,58% auf 190,40 Euro zu.