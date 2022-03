Die meistgehandelten Derivate v. 01.03.22

1. Knock-out-Call auf Siemens Energy

Die häufigsten Preisfeststellungen finden am Dienstag in einem Knock-out-Call auf Siemens Energy statt. Dieser wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. In den letzten Handelstagen konnte die Siemens Energy-Aktie ordentliche Kursgewinne verzeichnen. Der Sektor für erneuerbare Energien profitierte von der Aussicht einer stärkeren staatlichen Förderung, um die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu verringern. Heute notiert die Siemens Energy-Aktie mit 20,80 Euro nahezu unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Tesla

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Tesla ein. Medienberichten zufolge soll in dieser Woche die finale Genehmigung des europäischen Produktionsstandortes in der brandenburgischen Grünheide erfolgen. Ursprünglich sollten bereits Mitte des vergangenen Jahres die ersten Autos vom Band rollen. Die Tesla-Aktie notiert knapp 0,7% schwächer bei 766 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Salesforce.com

Auch ein Call-Optionsschein auf Salesforce.com wird am Dienstag von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Heute im Lauf des Tages wird der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen seine Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld legt die Aktie 2,1% auf 189,50 Euro zu.