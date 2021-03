Die meistgehandelten Derivate v. 01.03.2021

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Neue Woche, altes Spiel: Auch heute kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Zum Wochenauftakt notieren alle sieben im Saubere Zukunft Index 2 enthaltenen Werte komfortabel im Plus. Besonders stark legen BYD mit einem Plus von über 7,5% und JinkoSolar mit Zuwächsen von rund 7% zu.



2. Call-Optionsschein auf Sony (WKN MA41N2)

Verkauft wird an der Euwax heute hingegen ein Call-Optionsschein auf Sony. Bei aktuell 90 Euro bewegt sich die Sony-Aktie nur rund 9 Euro unterhalb ihres Allzeithochs von Anfang Februar. Jüngst hatte Sony mitgeteilt, von der neuen PlayStation 5 trotz Lieferengpässen mehr Exemplare verkauft zu haben als von der Vorgängerversion.



3. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Bei einem Call-Optionsschein auf ServiceNow zeigt sich in Stuttgart ein eher ausgeglichenes Verhältnis aus Käufern und Verkäufern – wenngleich etwas mehr Käufe zu verzeichnen sind. Nach teils deutlichen Gewinnen im Februar notiert die ServiceNow-Aktie am Montag bei rund 450 Euro wieder auf dem Niveau von Ende Januar.