Die meistgehandelten Derivate am 12.10.2020

1. Call auf Intel (WKN MC5D6E)

Die mit Abstand meisten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Call-Optionsschein auf den Chiphersteller Intel statt. Unser Händler führt fast ausschließlich Kauforders aus. Am 22. Oktober wird Intel nachbörslich seine Quartalszahlen veröffentlichen. Für die Intel-Aktie geht es heute rund 1,3% auf 45,24 Euro aufwärts.



2. Call auf Amazon (WKN MC826E)

In einen Call-Optionsschein auf den Online-Riesen Amazon steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Amazon wird ebenfalls am 22. Oktober seine Quartalszahlen vorlegen. Morgen und übermorgen steht zudem der für Amazon wichtige Prime Day an. Die Amazon-Aktie notiert heute mit einem Aufschlag von 50 Euro bei 2.836 Euro.



3. Call auf Sartorius (WKN DFH002)

Auf Sartorius kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein. Bei 386,20 Euro konnte die Aktie des in Göttingen ansässigen Pharma- und Laborlieferanten heute ein neues Allzeithoch markieren. Vor knapp einem Jahr stand die im MDAX notierte Aktie noch bei 157,40 Euro.