Die meistgehandelten Derivate am 09.10.20

1. Call auf Covestro (WKN KB3B2G)

Meistgehandeltes Knock-out-Produkt ist zum Wochenausklang ein Call auf Covestro. Der DAX-Konzern steht bei Goldman Sachs auch nach der jüngsten Analyse weiter auf der „Conviction Buy List“. Unter anderem wegen der laufenden Erholung sowie einer guten Nachfrage in China hoben die Analysten ihr Kursziel für Covestro auf 68 Euro an.



2. Call auf Infineon (WKN KB2YJ9)

Auch bei den Stuttgarter Derivateanlegern steht Infineon heute im Fokus, hier wird ein Call-Optionsschein rege gehandelt. Die Infineon-Aktie selbst kann auf erfolgreiche Monate zurückblicken: In den letzten sechs Monaten stieg sie um 68%.



3. Call auf SolarEdge (WKN MA1LYC)

Am Freitag erneut unter den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax: Ein Call-Optionsschein auf SolarEdge. Bei der Aktie des israelischen Photovoltaik-Unternehmens scheint nach dem gestern markierten Allzeithoch bei 272,95 Euro etwas die Luft raus zu sein – aktuell notiert sie etwa 25 Euro darunter.