Die meistgehandelten Derivate am 08.10.20

1. Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ)

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute handeln die Stuttgarter Derivateanleger besonders häufig einen Call-Optionsschein auf Peloton Interactive. Hier verkaufen die Anleger ihre Positionen und nehmen die Gewinne mit. Bei 101,72 Euro konnte die Peloton-Aktie heute abermals ein neues Allzeithoch markieren.



2. Call auf Saubere Zukunft Index (WKN MA0U4V)

Auch ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index findet sich heute wieder unter den Favoriten der Stuttgarter Anleger. Dieser Call wird von den Anlegern weiterhin gekauft. Der Saubere Zukunft Index bleibt seinem Trend ebenfalls treu und klettert um weitere 1,1% auf ein neues Allzeithoch.



3. Call auf SolarEdge (WKN MA1LYC)

Auf SolarEdge, seines Zeichens selbst Mitglied im Saubere Zukunft Index, kaufen die Anleger an der Euwax ebenso einen Call. Hier zeigt sich ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Mit einem kräftigen Plus von 5,5% steigt auch SolarEdge bei 272,95 Euro auf ein neues Rekordhoch



