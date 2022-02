Die meistgehandelten Derivate - Anleger setzen auf Bankaktien

1. Call-Optionsschein auf EURO STOXX Banks Index

Die Derivateanleger an der Euwax kaufen einen Call-Optionsschein auf den EURO STOXX Bank Index. In dem EURO STOXX Banks Index sind insgesamt 22 Bankaktien enthalten, darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank. Der Index verliert heute knapp 1% auf 111,52 Punkte.



2. Call-Optionsschein auf Las Vegas Sands

In einen Call-Optionsschein auf Las Vegas Sands, einen Anbieter von multifunktionalen Resorts, steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Zu Las Vegas Sands gehört unter anderem das weltbekannte Venetian Resort in Las Vegas. Die Aktie kletterte am Vormittag bei 42,40 Euro auf den höchsten Stand seit sechs Monaten.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Vor der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Jahresabschlusses von NVIDIA kaufen die Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Chiphersteller. Die NVIDIA-Aktie notiert im Vorfeld mit 233 Euro beinahe unverändert.