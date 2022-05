Die meistgehandelten Derivate

1. Faktor-Long-Zertifikat auf TotalEnergies

Die Derivateanleger an der Euwax steigen in ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf TotalEnergies ein. Das franzöische Mineralöl- und Energieunternehmen konnte sein Nettoergebnis im ersten Quartal auf 4,9 Milliarden US-Dollar steigern trotz einer Abschreibung von 4,1 Milliarden US-Dollar auf das russische Flüssiggasprojekt Arctic LNG2. Im Vorjahresquartal erzielte TotalEnergies ein Nettoergebnis von 3,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legt heute um 2,5% auf 50,75 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Shell

Wie bereits am Donnerstag verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend einen Call-Optionsschein auf Shell. Der Energiekonzern steigerte im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um über 50% auf 84,2 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte Ergebnis stieg von knapp 6,4 Milliarden US-Dollar auf über 9,1 Milliarden US-Dollar an. Für das erste Quartal erhalten die Aktionäre eine Dividende von 0,25 US-Dollar je Aktie. Die Shell-Aktie legt um 0,7% auf 27,10 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Microsoft

In einem Call-Optionsschein auf Microsoft verzeichnen die Händler an der Euwax ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders. Microsoft ist im vergangenen Quartal besonders stark im Cloud-Geschäftsfeld gewachsen. Die Umsätze konnten um 32% auf 23,4 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Mit 261,20 Euro notiert die Microsoft-Aktie nahezu unverändert.