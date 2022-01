Die meistgehandelten Derivate

1. Call-Optionsschein auf BASF

Zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf BASF ein. Das Chemieunternehmen kaufte in der vergangenen Woche im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms über 666.000 eigene Aktien zurück. Mit aktuell 68,15 Euro liegt die Aktie heute leicht im negativen Bereich.



2. Call-Optionsschein auf Apple

Auch ein Call-Optionsschein auf Apple wird von den Anlegern an der Euwax gekauft. In der vergangenen Woche präsentierte Apple seine Quartalszahlen. Der Smartphonepionier konnte seinen Umsatz um 11% auf beinahe 124 Milliarden US-Dollar steigern. Unterm Strich verblieb ein Net Income von 34,63 Milliarden US-Dollar. Die Apple-Aktie legt zum Wochenauftakt 0,8% auf 153,75 Euro zu.



3. Call-Optionsschein NVIDIA

Im Gegensatz zu Apple verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Chiphersteller NVIDIA. Der Konzern wird am 16. Februar seine Ergebnisse fürs vergangene Geschäftsjahr veröffentlichen. Für die NVIDIA-Aktie geht es zum Wochenauftakt um 2,4% auf 208,45 Euro bergauf.