Die meistgehandelten Derivate

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Mit über 200 Preisfeststellungen bleibt ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 weiter im Fokus der Stuttgarter Anleger. Dabei sind in diesem Call heute Käufer unterwegs. Wie der Gesamtmarkt hat auch der Saubere Zukunft Index 2 heute mit Verlusten zu kämpfen und gibt bis zum Mittag fast 5% auf 117 Punkte nach.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Bei den Optionsscheinen handeln die Derivateanleger in Stuttgart einen Call auf die Deutsche Post. Hier sind sowohl Käufe als auch Verkäufe zu beobachten. Laut Berichten könnte der DAX-Konzern für das hauseigene Startup StreetScooter nun doch noch einen Käufer finden. So sollen angesichts der boomenden E-Mobilität vier Investoren aus dem In- und Ausland Interesse an den E-Transportern angemeldet haben.



3. Call-Optionsschein auf Baidu.com (WKN MA4MQN)

Außerdem verkaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf Baidu.com. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber hatte letzte Woche frische Zahlen vorgelegt und damit sowohl die Erwartungen als auch die Prognose übertroffen. Nachdem die Baidu.com-Aktie gestern bei 289 Euro ein neues Allzeithoch markiert hatte, fällt sie heute mit dem Gesamtmarkt um mehr als 5%.