Die meistgehandelten Derivate

1. Call-Optionsschein auf Bayer (WKN MA47JK)

Absoluter Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf Bayer. Bereits zur Mittagszeit sind schon über 500 Preisfeststellungen erfolgt. Unser Händler erhält in dem Schein fast nur Kauforders. Der Call-Optionsschein hat einen Basispreis von 60 Euro bei einer Laufzeit bis zum 18.03.2022.



2. Call-Optionsschein auf Sony (WKN MA41N2)

In einem Call-Optionsschein auf den japanischen Elektronikkonzern Sony nehmen die Stuttgarter Anleger die aufgelaufenen Gewinne der letzten Handelstage mit. Im letzten Quartal konnte Sony seinen Umsatz um 9% und seinen operativen Gewinn sogar um 20% steigern. Für die Aktie geht es 5,41% auf 97,20 Euro bergauf.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Auch am letzten Tag der Handelswoche gehört ein Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB) zu den meistgehandelten Optionsscheinen. In dem Call überwiegen weiterhin die eingehenden Kauforders. Die Amazon-Aktie notiert beinahe unverändert bei 2.790,00 Euro.