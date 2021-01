Die meistgehandelten Derivate

1. Knock-out-Call auf Microsoft (WKN MA0A19)

Zum Wochenausklang kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call auf Microsoft. Nach den veröffentlichten Quartalszahlen markierte die Microsoft-Aktie gestern bei 200 Euro ein neues Allzeithoch. Zudem äußerten sich die Analysten von Jefferies, Bernstein Research und Barclays optimistisch und sprachen Kaufempfehlungen aus.



2. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN MC6C1F)

Meistgehandelter Optionsschein an der Euwax ist am Freitag ein Call auf Facebook, der von den Anlegern gekauft wird. Facebook hatte mit seinen Quartalszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Angekündigt wurde außerdem ein Aktienrückkauf in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Mit Amazon steht am Freitag ein weiteres US-Unternehmen im Fokus der Stuttgarter Anleger, die einen Call-Optionsschein auf den e-Commerce-Riesen kaufen. Vor den Zahlen zum vergangenen Quartal hob JPMorgan das Kursziel für Amazon an und empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Die Analysten zeigen sich hinsichtlich dem Trend zum Online-Shopping und der Cloud optimistisch, da Amazon hier klarer Marktführer sei.