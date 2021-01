Die meistgehandelten Derivate

1. Knock-out-Call auf Microsoft (WKN MA0A19)

In einem an der Euwax gefragten Knock-out-Call auf Microsoft liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Microsoft konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 17% auf 43,1 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn legte sogar um 33% auf 15,5 Milliarden US-Dollar zu. Die Microsoft-Aktie notiert am Mittag bei 191,42 Euro 0,7% niedriger.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Bei einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 steigen die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend aus. Der größte Tagesverlierer im Index ist die Scatec-Aktie mit einem Abschlag von 9,56%. Der Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC) notiert 2,6% niedriger bei 133,60 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Bei den Optionsscheinen kaufen die Anleger in Stuttgart einen Call auf die Deutsche Post. Am 9. März wird der DAX-Konzern seine Jahresergebnisse präsentieren. Anfang Januar verkündete die Deutsche Post bereits vorläufige Ergebnisse. Demnach konnte das Konzern-EBIT auf 4,84 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Post-Aktie notiert bei 41,88 Euro leicht im Plus.