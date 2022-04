Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € The Goldman Sachs Group Inc. A1904U 15.05.2026 1,67643 k.A. 1000 USD 100,26 4.310.243 Deutsche Bank AG DB7XJJ 17.02.2025 2,75 2,75 1000 EUR 100,2 4.071.408 Linde Finance B.V. A180B3 20.04.2028 1 1,42 1000 EUR 97,561 2.952.263 SAP SE A13SL3 22.02.2027 1,75 1,39 1000 EUR 101,54 2.442.391 USA, Staat A28204 30.09.2022 0,125 1,31 100 USD 99,52 1.766.311 E.ON SE A2YNX0 28.02.2030 0,35 1,86 1000 EUR 89,14 1.386.747 RWE AG A14KAB 21.04.2075 3,5 3,53 1000 EUR 99,614 1.343.493 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 3,66 1000 EUR 98,5 968.623 Spanien, Staat A3KS64 31.10.2031 0,5 1,74 1000 EUR 89,306 957.870 adidas AG A13R5E 08.10.2026 2,25 1,4 1000 EUR 103,568 919.278