Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Bundesrepublik Deutschland 114177 14.04.2023 0 -0,4 0,01 EUR 100,391 10.547.475 Deutsche Bank AG DB7XJJ 17.02.2025 2,75 2,53 1000 EUR 100,6 5.144.799 Unilever Finance Netherlands B.V. A3K2SV 28.02.2026 0,75 1,16 1000 EUR 98,483 2.226.400 Belgien, Staat A287RJ 22.10.2031 0 1,24 0,01 EUR 88,888 1.739.383 Grenke Finance PLC A3K4JP 14.10.2024 4,125 3,67 1000 EUR 101,095 1.542.051 Südzucker International Finance B.V. A0E6FU 31.12.9999 2,627 k.A. 1000 EUR 85,1 1.429.857 Hochtief AG A2YN2V 03.09.2031 1,25 3,03 1000 EUR 85,68 1.356.639 Volkswagen Leasing GmbH A2GSFQ 04.04.2024 1,125 1,15 1000 EUR 99,939 1.204.871 Merck & Co. Inc. A1HLA3 18.05.2023 2,8 2,29 1000 USD 100,56 1.059.284 European Investment Bank (EIB) A19B41 26.01.2024 1,5 2,26 10000 NOK 98,705 1.012.800