Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Deutsche Telekom AG A2TSDE 25.03.2031 1,75 0,27 1000 EUR 104,36 1.525.528 Volkswagen Leasing GmbH A2GSFQ 04.04.2024 1,125 -0,03 1000 EUR 101,627 1.399.900 thyssenkrupp AG A14J58 25.02.2025 2,5 1,59 1000 EUR 100,75 1.310.148 Bundesrepublik Deutschland 110258 15.02.2032 0 k.A. 0,01 EUR 99,88 1.110.861 Berkshire Hathaway Inc. A18Y2C 15.03.2026 3,125 1,05 1000 USD 103,55 1.070.644 Südafrika, Staat A1AX4L 28.02.2041 6,5 10,6 1 ZAR 66,56 984.627 Deutsche Lufthansa AG A2YNV6 06.09.2024 0,25 1,17 1000 EUR 96,05 942.495 Volkswagen International Finance N.V. A1ZE21 31.12.9999 4,625 k.A. 1000 EUR 106,238 903.321 Fresenius SE & Co. KGaA A289Q5 28.01.2033 1,125 0,79 1000 EUR 92,632 694.477 European Investment Bank (EIB) A287C1 26.03.2026 0,375 0,8 1000 USD 94,28 568.011