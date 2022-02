Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

in € Russland, Staat A1HFLY 19.01.2028 7,05 6,85 1000 RUB 67,2 3.212.533 Bundesrepublik Deutschland 103056 15.04.2026 0,1 k.A. 0,01 EUR 110,908 2.323.133 USA, Staat A28X1J 31.05.2025 0,25 0,61 100 USD 95,28 1.775.680 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 1,63 1000 EUR 100,5 1.625.078 Volkswagen International Finance N.V. A1ZYTK 31.12.9999 3,5 k.A. 1000 EUR 97,5 1.491.556 Volkswagen Leasing GmbH A2GSFN 20.01.2025 1,375 0,04 1000 EUR 101,522 1.480.130 Gaz Capital S.A. A19SMC 22.11.2024 2,25 0,97 1000 EUR 86,5 1.468.466 Commerzbank AG CZ45VC 04.12.2026 0,5 0,08 1000 EUR 97,26 1.208.004 International Bank for Reconstruction and Development A19UWF 17.01.2023 2,25 0,45 1000 CAD 100,86 838.495 adidas AG A13R5E 08.10.2026 2,25 0,02 1000 EUR 106,684 758.568