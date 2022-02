Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

in € Bundesrepublik Deutschland 113527 04.01.2037 4 -0,26 0,01 EUR 153,736 8.015.289 Daimler International Finance B.V. A2R9ZU 06.05.2027 0,625 0,01 1000 EUR 98,334 4.338.217 Siemens Financieringsmaatschappij N.V. A2R68L 05.09.2029 0,125 -0,05 1000 EUR 94,242 4.081.598 Spanien, Staat A3KS64 31.10.2031 0,5 0,3 1000 EUR 93,606 3.779.751 Bayer AG A14J61 02.04.2075 2,375 2,34 1000 EUR 100,198 2.367.933 European Investment Bank (EIB) A287C1 26.03.2026 0,375 0,81 1000 USD 93,9 1.856.963 Deutsche Telekom AG A2TSDE 25.03.2031 1,75 0,27 1000 EUR 103,8 1.750.495 Norwegen, Staat A1G5CF 24.05.2023 2 0,63 1000 NOK 100,78 1.646.515 E.ON SE A2YNXZ 28.08.2024 0 -0,21 1000 EUR 99,22 1.589.390 The Goldman Sachs Group Inc. A1VQC5 27.07.2026 1,625 0,18 1000 EUR 101,911 994.600