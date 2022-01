Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Südzucker International Finance B.V. A0E6FU 31.12.9999 2,529 k.A. 1000 EUR 88,52 1.319.719 Volkswagen Leasing GmbH A2YN0C 20.07.2026 0,375 0,2 1000 EUR 99,668 1.079.115 Commerzbank AG CZ45VC 04.12.2026 0,5 0,08 1000 EUR 100,61 855.975 Bundesrepublik Deutschland 113492 04.01.2024 6,25 -0,74 0,01 EUR 113,873 814.271 European Investment Bank (EIB) A0N19L 05.09.2022 0 17,49 1000 TRY 81,2 665.553 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 1,63 1000 EUR 103 654.216 Spanien, Staat A3KS64 31.10.2031 0,5 0,3 1000 EUR 98,756 487.778 Otto GmbH & Co. KG A2GS2K 24.08.2026 1,586 k.A. 1000 EUR 101 437.364 Lanxess AG A3E5W2 08.09.2027 0 k.A. 1000 EUR 96,893 429.674 Fresenius SE & Co. KGaA A254QN 15.01.2028 0,75 0,27 1000 EUR 100,73 376.380