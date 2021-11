Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Commerzbank AG CZ45VC 04.12.2026 0,5 0,08 1000 EUR 100,72 30.952.292 Neuseeland, Staat A1GS4K 15.04.2023 5,5 0,92 1000 NZD 105,34 1.818.458 SpareBank 1 Boligkreditt AS A2R9Z8 05.11.2029 0,125 -0,12 1000 EUR 100,194 1.804.738 HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. A194D1 09.08.2022 0,5 -0,12 1000 EUR 100,367 1.642.852 Volkswagen Bank GmbH A1X3P2 15.12.2025 1,25 0,15 1000 EUR 103,225 1.227.083 Lanxess AG A3E5W2 08.09.2027 0 k.A. 1000 EUR 97,826 1.207.934 Deutsche Bank AG DB7XJJ 17.02.2025 2,75 0,99 1000 EUR 105,4 929.424 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A255DV 30.11.2026 0,625 0,1 1000 EUR 101,244 729.967 Spanien, Staat A19KVL 31.10.2027 1,45 -0,2 1000 EUR 108,864 710.090 Lanxess AG A2DACG 06.12.2076 4,5 4,2 1000 EUR 104,981 695.434