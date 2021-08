Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Volkswagen Financial Services AG A2LQ6S 12.02.2030 0,375 0,53 1000 EUR 98,688 2.541.531 Commerzbank AG CZ40LR 13.09.2023 0,5 -0,14 1000 EUR 101,34 1.896.980 Deutsche Telekom AG A2TSDE 25.03.2031 1,75 0,22 1000 EUR 114,58 1.403.831 Bundesrepublik Deutschland 103056 15.04.2026 0,1 k.A. 0,01 EUR 110,494 935.615 USA, Staat A3KLWF 15.02.2051 1,875 2,01 100 USD 97,05 782.454 Spanien, Staat A19DZD 30.07.2033 2,35 0,67 1000 EUR 119,757 728.406 Hochtief AG A2LQ5M 03.07.2025 1,75 0,18 1000 EUR 106,07 728.309 International Bank for Reconstruction and Development A281SJ 26.08.2030 0,75 1,38 1000 USD 94,74 693.850 Deutsche Lufthansa AG A2YNV6 06.09.2024 0,25 1,16 1000 EUR 97,293 647.771 METRO AG A13R8M 28.10.2021 1,375 -0,14 1000 EUR 100,303 595.668