Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Bundesrepublik Deutschland 110478 10.12.2021 0 -0,65 0,01 EUR 100,29 121.372.870 USA, Staat A2SBH5 15.12.2022 1,625 0,15 100 USD 102,13 8.788.771 Volkswagen Leasing GmbH A2GSFW 20.06.2022 0,5 -0,28 1000 EUR 100,745 4.056.674 Petroleos Mexicanos A0DY6J 24.02.2025 5,5 2,75 1000 EUR 109,48 2.481.153 E.ON SE A2YNX0 28.02.2030 0,35 0,46 1000 EUR 98,99 2.141.785 Deutsche Lufthansa AG A161YP 12.08.2075 4,382 4,49 1000 EUR 97,842 1.544.538 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 2,16 1000 EUR 101,905 1.388.360 Jde Peet's B.V. A3KSPE 16.01.2029 0,5 0,64 1000 EUR 98,863 1.387.456 International Bank for Reconstruction and Development A281SJ 26.08.2030 0,75 1,52 1000 USD 93,38 919.265 Fraport AG A3E5F0 31.03.2028 1,875 1,15 1000 EUR 104,68 693.825