Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in Euro Norwegen, Staat A18X56 19.02.2026 1,5 1,13 1000 NOK 101,9 2.092.763 Bundesrepublik Deutschland 110253 15.02.2031 0 -0,25 0,01 EUR 102,4 1.859.989 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A255DV 30.11.2026 0,625 0,25 1000 EUR 102,53 1.363.524 Bayer AG A11QR7 01.07.2074 3,75 3,53 1000 EUR 105,97 1.125.667 Sixt SE A3H2UX 09.12.2024 1,75 0,68 1000 EUR 104,07 823.285 HELLA GmbH & Co. KGaA A2YN2Z 26.01.2027 0,5 0,27 1000 EUR 101,72 761.562 Ekosem-Agrar AG A2YNR0 01.08.2024 7,5 7,52 1000 EUR 100,2 730.642 PROKON Regenerative Energien eG A2AASM 25.06.2030 3,5 3,56 7,12 EUR 99,9 622.801 Belgien, Staat A2RWAW 22.06.2029 0,9 -0,16 0,01 EUR 108,66 619.016 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. A18ZDR 17.03.2028 2 0,23 1000 EUR 112,28 598.454