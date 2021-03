Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Daimler AG A3H3JM 11.03.2033 0,75 0,78 1000 EUR 99,654 3.978.651 Bundesrepublik Deutschland 113527 04.01.2037 4 -0,12 0,01 EUR 165,897 3.815.499 Commerzbank AG CZ40LW 30.03.2027 4 1,87 1000 EUR 112,09 3.714.126 European Investment Bank (EIB) A19UU8 15.03.2023 2,5 0,22 1000 USD 104,54 3.513.899 The Goldman Sachs Group Inc. A288D5 26.01.2028 0,25 0,51 1000 EUR 98,28 3.457.433 BayWa AG A2YNR2 26.06.2024 3,125 1,55 1000 EUR 105,004 3.249.532 Russland, Staat A1HFEV 25.01.2023 7 5,22 1000 RUB 103,3 1.694.887 Homann Holzwerkstoffe GmbH A3H2V1 12.09.2026 4,5 k.A. 1000 EUR 102,25 1.470.660 Volkswagen International Finance N.V. A1ZE20 31.12.9999 3,75 k.A. 1000 EUR 100,08 1.209.480 Spanien, Staat A1Z2RV 31.10.2025 2,15 -0,3 1000 EUR 111,442 1.083.485