mammaly drängt auf europäischen Markt für Haustier-Gesundheit

Köln, 16. Dezember 2021 – Der Venture Capital Fonds Five Seasons steigt mit einem mehrere Millionen Euro schweren Investment bei dem deutschen Haustier-Gesundheits-Start-up mammaly ein. Damit soll das starke Wachstum in den deutschsprachigen Ländern auf ganz Europa ausgedehnt werden.

mammaly bietet Haustier-Snacks mit gesundheitlichem Nutzen. Die Produkte helfen Haustierhaltern, Gesundheit und Fitness ihres Tieres im Alltag zu unterstützen. Nahrungsergänzungsmittel für Tiere sind zudem derzeit eine der größten Wachstumsgeschichten. Das verwundert nicht, wächst die Zahl der Haustiere in Deutschland und Europa doch rasant. mammaly hat von diesem Trend, der durch die Pandemie noch einmal befeuert wurde, enorm profitiert.

Anders als andere Start-ups arbeitet mammaly bereits profitabel, Geld zum Wachsen steht aus eigener Kraft zur Verfügung. Der Einstieg von Five Seasons ermöglicht es nun, die europäische Expansion enorm zu beschleunigen. Mit der Finanzierung wird ein Expansionsprozess angestoßen, mit dem Ziel, zum europäischen Marktführer aufzusteigen. „Neben dem Kapital bringt Five Seasons Ventures exzellente Markt- und Produktkenntnisse mit und ist somit ein extrem starker Partner für das zukünftige Wachstum von mammaly“, sagt Stanislav Nazarenus, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von mammaly. Die Zusammenarbeit ist auf Dauer angelegt.

Gemeinsam mit Tierärztinnen und Tierärzten entwickelt mammaly auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse ein fokussiertes Sortiment, das für die typischen gesundheitlichen Erkrankungen von Hunden jeweils eine spezifische Lösung bietet. „Die Produkte sind einfach, schmecken gut, können nebenbei gefüttert werden und bieten messbaren und handfesten Nutzen für die Tiere“, sagt Alexander Thelen, der zweite der beiden Gründer und ebenfalls Geschäftsführer von mammaly. Gelenke, Knochen, Verdauung, Fell oder Zähne: Die Snacks von mammaly bieten Hilfe bei den wichtigsten Problemen der Haustiere. Sie werden in einem eigens entwickelten Schonverfahren in Deutschland hergestellt, auf Füll- und Zusatzstoffe wird dabei verzichtet.

Ohnehin wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. mammaly wurde 2020 mit dem Ethical Company Award in der Rubrik Ethical Cat and Dog Food ausgezeichnet. Alle Snacks sind in Deutschland hergestellt, Dosen und Umkartons sind FSC-zertifiziert, stehen also für die Verwendung von Papier aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Bestellungen werden klimaneutral versendet.

mammaly vertreibt die Produkte über den eigenen Online-Shop und an eine wachsende Community. „Unsere Kundinnen und Kunden haben Zugang zu einem Kosmos, der von Futterergänzungsmitteln mit wissenschaftlich kombinierten Wirkstoffen über den virtuellen Tierarztbesuch bis zum Hunde-Wiki reicht“, sagt Thelen. Bereits heute tauschen sich in der mammaly-Community zehntausende Tierfreunde und Fans der Marke aus. „Hundegesundheit ist ein sehr emotionales Thema mit vielen Facetten, es bewegt die Menschen und bringt sie im Gespräch darüber zusammen“, sagt Nazarenus.

Über mammaly

mammaly wurde im April 2020 in Köln unter dem Namen Peturo GmbH von Stanislav Nazarenus und Alexander Thelen gegründet. Beide sind Absolventen der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar/Deutschland und waren anschließend in Unternehmen in den Bereichen Unternehmensberatung, Private Equity und Venture Capital tätig. Ihre Mission: „Wir wollen die führende Marke für Tiergesundheit in Europa werden. Der Partner Nr. 1 für Tierhalter, die das Beste für ihre geliebten Haustiere wollen.“ Aktuell gehören rund 25 Mitarbeitende zum wachsenden Team. Die Gründer nannten ihr Unternehmen Peturo, eine Zusammensetzung von „Pet“ (Haustier) und „Natur“. Später entstand der Markenname „mammaly“ – eine Ableitung des lateinischen Begriffs für Säugetiere (Mammalia). Heute hat sich mammaly im wachsenden Markt für Haustiergesundheit bereits fest etabliert und einen Namen gemacht.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.