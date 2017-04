Das kleine “3×1″ der Geldanlage

Und weiter gehts mit unserer kleinen Reihe “Das 1×1 der Geldanlage”. Teil “3×1″ heute. Inline-Optionsscheinauf den DAX? Klingt gut, aber was passiert wenn der DAX die 13.400 Punkte-Marke erreicht? Schauen wir uns an, ebenso Bonuszertifikate am Beispiel vom PapierMit Hilfe des Zertifikatsauf die ProSiebenSat.1 Media SE erläutern wir außerdem die Funktionsweise von Discountzertifikaten. Alle Produkte findet Ihr wie immer auch in unserer-Liste. Genug geredet, los gehts… Inline-Optionsscheine

Ein Optionsschein ist erstmal ein Produkt, dass sich auf einen Basiswert bezieht. Habt Ihr einen Schein auf Apple, dann hängt dieser mit Apple direkt zusammen. Beim Inline-Optionsschein ist es ganz einfach – es gibt eine Kursspanne und eine bestimmte Laufzeit, während dieser kann viel passieren, per Saldo darf der Basiswert – nehmt einfach mal den DAX – über die gesamte Zeit weder oben noch unten raus aus der Spanne. Für meinen gynäkologischen Oberarztfreund: Stell Dir vor, es wäre eine Schwangerschaft. Während der Laufzeit, in dem Fall neun Monate, passt Du gut auf alles auf, dann gibt es am Ende die maximale Auszahlung. Während der “Laufzeit” kann es volatil zugehen, deshalb sollte man die Papiere und das Kind immer im Auge haben, sich sorgsam kümmern. Der Zeitaufwand ist also entsprechend hoch, beim Inliner auch das Risiko.

Bonuszertifikate

Auch Bonuszertifikate gehören zur Gruppe der Derivate. Derivat, also Ableitung, kann man sich vorstellen – diese Produkte haben stets etwas mit dem Basiswert zu tun. Ganz einfach gesagt gibt es am Ende der Laufzeit – diese ist bei Derivaten vorher immer festgelegt – eine Bonuszahlung, wenn alle Bedingungen erfüllt waren. Bei Bonuspapieren ist das entscheidende eine Barriere, unter die der Basiswert nie fallen darf, sonst ist der Bonus futsch. Die Freunde aus der Beraterbranche können sich das eigentlich ganz einfach merken: Solange Ihr immer bis mindestens 20 Uhr im Büro bleibt, bleibt auch Euer Bonusanspruch erhalten. Geht Ihr einmal früher, ist auch der Bonus weg und der Chef zahlt nur das “normale” Gehalt am Ende der Laufzeit.

Schauen wir uns als Beispiel das Zertifikat mit der WKN PR1HW7 aus unserer ISIN-Liste an. Verletzt die Aktie von DAIMLER während der Laufzeit nie die Barriere bei 60,00 EUR, erhaltet Ihr am Laufzeitende mindestens 76,00 EUR pro Zertifikat. Dieses Bonuszertifikat erwirtschaftet also beim aktuellen Kaufkurs eine Bonusrendite von 9,57%. Wird die Barriere berührt, ist der Bonus futsch und am Ende wird der aktuelle Kurs der Aktie ausbezahlt (was nicht unbedingt heißt, dass man Verluste erleidet. Der Kurs kann ja in der Zwischenzeit auch wieder gestiegen sein). Allen, die immer noch kein Depot eröffnet haben, empfehlen wir an dieser Stelle erneut sich die Preisgestaltung beim Onlinebroker DeGiro anzuschauen.

Discountzertifikate

Bei einem Discounter kauft Ihr zum Beispiel eine Aktie mit Rabatt, gleichzeitig solltet Ihr den Fälligkeitstag beachten. Es handelt sich also wieder um ein Laufzeitprodukt, wählen könnt Ihr dort grob gesagt zwischen ein paar Monaten und zwei bis drei Jahren. Der Preis für Euren Rabatt im Einkauf ist, dass Ihr natürlich nur eine bestimmte maximale Rendite erzielen könnt, Ihr seid also gekappt.

Dazu bekommt Ihr keine Dividende, sofern das Unternehmen eine ausschüttet, denn irgendwie muss das Ding ja gebaut und finanziert werden. Logisch dabei – je schwankungsfreudiger die Aktie ist, desto höher kann Euer Rabatt ausfallen. Denn je größer die Schwankung, desto größer auch das Chance-Risiko-Verhältnis. Auch bei einem Discountpapier könnt Ihr Verluste einfahren, aber gleich am Start geht man durch den Rabatt mit einem Vorsprung ins Rennen. Für meinen Lehrerfreund: Je schlauer die Beiträge Deines Schülers im Unterricht sind, desto mehr darf er sich womöglich rausnehmen und desto größer ist Dein gedanklicher Rabatt für ihn. Wenn er es übertreibt, kann es aber trotzdem sein, dass er am Ende eine fünf bekommt und sitzenbleibt.

Als Beispiel dient uns diesmal das Zertifikat mit der WKN VN22YL auf die ProSiebenSat.1 Media SE von Vontobel an. Das Papier bekommt Ihr aktuell für knapp 38 Euro. Gegenüber einem direkten Investment spart Ihr beim aktuellen Kurs also ungefähr 3 Euro (der Discount). Dafür liegt der Cap bei 40 Euro, das heißt steigt der Aktienkurs weiter, profitiert ihr nicht mehr davon. Gleichzeitig kann der Kurs aber auch noch um gute 7 Prozent fallen, bevor Ihr Verluste erleidet.

Aktive Fonds

Ganz oben haben wir uns schon mit ETFs beschäftigt, den passiven Fonds. Index auswählen, eins zu eins am Gewinn oder Verlust teilhaben, kleine Gebühr zahlen, fertig – so war es bei ETFs. Bei aktiven Fonds ist die Sache weitaus komplizierter. Viele Fonds kosten einen hohen Ausgabeaufschlag, den man aber über eine geschickte Auswahl der Broker umgehen kann. Sprich, Ihr dürft nicht bei der örtlichen Sparkasse am Tresen ordern, sondern solltet Euch bei Brokern – ING Diba, Comdirect oder Cortal Consors sind Broker – ein Depot zulegen. Ich höre dabei immer den Satz “da muss ich ja wieder zur Post und die Kohle ist an zwei Stellen”. Na und? Dann investiert Ihr eben mal zwei Stunden für Euer Geld, Ihr hängt ja auch stundenlang bei Amazon für Fahrradteilevergleiche rum. Mit aktiven Fonds könnt Ihr nun in alles Mögliche investieren, mitunter scheinen sie auch sinnvoll.

Zum Beispiel, wenn Ihr in Afrika investieren wollt oder in bestimmte Sektoren. Grundsätzlich aber schlagen nur ganz wenige Fondsmanager nach Abzug aller Kosten den Vergleichsindex. Einen aktiven Fonds muss man sich im Gegensatz zum ETF also so vorstellen liebe Medienwissenschaftler und Filmfans – Ihr sucht Euch aus dem breiten Filmangebot ein paar raus und guckt diese Filme an. Ob Ihr am Ende bessere als den Mainstream gesehen habt, wisst Ihr erst danach. Wie risikoreich sind aktive Fonds? Geht der Fondsanbieter pleite, habt Ihr wieder Sondervermögen, sprich die Kohle ist noch da. Gleichzeitig können auch aktive Fonds massiv unter Druck kommen, verlieren und gewinnen ähnlich wie der Markt. Viele haben vor der Finanzkrise argumentiert, ihr Fonds wäre in guten Phasen nicht so toll, dafür in schlechten Phasen aber auch nicht so schwach wie der Markt. Das Versprechen ging häufiger nicht auf, also Augen auf bei der aktiven Fundsuche und vor allem – nichts aufschwatzen lassen am Tresen.

So, genug Infos für heute. Wer sich vor einer Geldanlage erst einmal einen Überblick über das aktuelle Marktgeschehen verschaffen will, dem legen wir die Aufzeichnung unserer Finanzmarktrunde ans Herz. Neben dem großen Bild der Märkte stehen diesmal Dollar und Yen im Fokus Hier gehts zur Aufzeichnung …