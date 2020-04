immer weniger wollen in Bitcoin investieren - Rückgang von 78 Prozent seit Ende 2017

3,3 Prozent wollen „eher“ oder „auf jeden Fall“ in BTC investieren

Ende 2017 betrug der Anteil noch 15 Prozent

Bitcoin-Suchvolumen auf Google gering, Trend-Score 12

BTC-Nachfrage in Nigeria am größten

Aktuell äußern 3,3 Prozent der Deutschen, dass sie „eher“ oder „auf jeden Fall“ in Bitcoin investieren wollen. Dezember 2017 betrug dieser Anteil noch rund 15 Prozent. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Ferner zeigt die Erhebung, dass auch das Google-Suchvolumen für den Begriff „Bitcoin“ gering ausfällt.

In der vorletzten Aprilwoche notierte der weltweite Google-Trend-Score für den Suchbegriff Bitcoin bei 12. Dies zeigen die Daten des Suchmaschinenbetreibers bei einem Blick auf das Suchvolumen der letzten 3 Jahre. Ein Wert von einhundert steht für das größtmögliche relative Suchinteresse.

Unterdessen geht aus der Infografik hervor, dass das Interesse an der Kryptowährung in Nigeria am größten ist. Mit Südafrika folgt direkt im Anschluss ein weiterer Staat auf dem afrikanischen Festland. An dritter Stelle steht Österreich, Deutschland wiederum landet bei einem Länder-Ranking auf dem 12. Platz.

Obgleich weniger Deutsche in Bitcoin investieren zu scheinen als noch Ende 2017, zeigen die Daten, dass der Digitalwährung nach wie vor Vertrauen entgegengebracht wird: so lagern die Bitcoins auf 63 Prozent der Wallets mindestens ein Jahr. Durchschnittlich werden die Token 2,9 Jahre lang auf der Adresse verwahrt.

„Angesichts des fulminanten Comebacks der Digitalwährung im vergangenen Jahr mag es auf den ersten Blick verwundern, dass der Anteil derer, die in Bitcoin investieren wollen, so gering ist“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Allerdings notiert die Währung auch noch deutlich unterhalb des Allzeit-Hochs. Sollte das Halving die von vielen prognostizierten Auswirkungen haben, könnte das Interesse auch wieder rasch sprunghaft ansteigen“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/immer-weniger-wollen-in-bitcoin-investieren-rueckgang-von-78-prozent-seit-ende-2017/



