ifo Institut: In Ingolstadt erzielen die Beschäftigen pro Kopf die höchste Wirtschaftsleistung Deutschlands

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:

In Ingolstadt erzielen die Beschäftigten die höchste Wirtschaftsleistung von ganz Deutschland. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des ifo Instituts. Die Produktivität pro Beschäftigten liegt bei 404 Prozent des deutschen Durchschnitts. Auf Platz 2 folgt Wolfsburg (387 Prozent), auf 3 der Landkreis München (376), auf Platz 4 Ludwigshafen (294), auf Platz 5 Bonn (294).

"Die Ungleichheit der Regionen, auch mit diesem Maßstab gemessen, ist in Deutschland seit Jahren deutlich rückläufig", sagt Gabriel Felbermayr, einer der Autoren der Studie und Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft. "Obendrein ist das Niveau der regionalen Ungleichheit deutlich niedriger, wenn man die Wirtschaftskraft pro Beschäftigten untersucht, als wenn man die Wirtschaftsleistung pro Einwohner heranzieht. Der Grund dafür ist das Einpendeln vieler Menschen in Kreise mit hoher Wirtschaftskraft pro Einwohner."

In 133 Kreise und kreisfreie Städte wird besonders hineingependelt, diese liegen über dem nationalen Durchschnitt. Dieses Muster ist über ganz Deutschland hin relativ einheitlich, in manchen dichter besiedelten Regionen gibt es nur mehr kreisfreie Städte. Das Pendeln findet innerhalb der Bezirke statt und meist nicht zwischen den Bundesländern. "Anders gesagt, es profitieren viele Kreise von Produktionszentren in ihrer näheren Umgebung, in die die Arbeitnehmer einpendeln können, ohne dass die Beschäftigten gleich hinziehen müssen", sagt Felbermayr. (24.05.2018/ac/a/m)