ifo-Geschäftsklimaindex: Die drastisch verschlechterte Stimmung hat sich wohl stabilisiert

Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Freitag präsentiert das Münchener ifo-Institut die Ergebnisse seines von den Finanzmärkten ebenso wie von der Öffentlichkeit stark beachteten Konjunkturtests für den aktuellen Berichtsmonat Mai, berichten die Analysten der Nord LB.

Wie eigentlich immer lägen die Daten anderer einschlägiger Erhebungen zu der Lage und zu den Perspektiven der deutschen Wirtschaft für den gleichen Zeitraum bereits vor. So würden etwa die Zahlen von sentix und des ZEW darauf hindeuten, dass sich die durch die von US-Präsident Trump befeuerten Handelskriegsängste drastisch verschlechterte Stimmung zuletzt zumindest stabilisiert habe. Die intuitive und durch die Prognosemodelle der Analysten auch statistisch gut abgesicherte Einschätzung sei deshalb die, dass auch in den Chefetagen der rund 9.000 vom ifo-Institut befragten Unternehmen ein wenig mehr Ruhe und Gelassenheit eingekehrt sei.

Gerade im Vergleich zur bisweilen etwas wankelmütigeren Befindlichkeit der an den Umfragen von sentix und des ZEW teilnehmenden Finanzmarktexperten werde sich zeigen, wie sehr sich die mit beiden Beinen im Geschäftsleben stehenden Unternehmenslenker von den wirren Ideen des Donald Trump und von der sich abzeichnenden Regierungsbildung in Italien ins Bockshorn jagen lassen würden. Letztere sei zum Zeitpunkt der anderen Erhebungen noch nicht bekannt gewesen. Der kaum auszuschließende vom Populismus getriebene Bruch mit jeglicher finanz- und europapolitischen Räson in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone habe in der Tat etwas sehr Beunruhigendes. (Ausgabe vom 18.05.2018) (22.05.2018/ac/a/m)