ifa systems AG: Digitalisierung im Gesundheitswesen ist Garant für zukünftiges Wachstum

MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem Emittenten erstellt. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.

Glänzendes Geschäftsergebnis 2020 der ifa systems AG (ISIN DE0007830788, Basic Board, IS8 GR) unter Berücksichtigung der durchgeführten Akquisition und dem Sondereffekt im vergangenen Gj. 2020.

Sowohl im 1. als auch im 2. Semester 2020 überzeugte die ifa systems im Umsatz und Ertrag.

Die Zusammenarbeit mit NEXUS wird für beide Unternehmen zunehmend interessanter. Wir erkennen eine sich weiter entwickelnde, koordinierte und wirtschaftlich einträgliche Zusammenarbeit.

Die in den USA vollzogene Beteiligung an der Online-Kommunikationsplattform für Patienten in der Augenheilkunde „Sophrona“ ist Technologie-ergänzend sowohl für die ifa systems AG, als auch für die NEXUS AG.

Wir erhöhen den Fairen Wert um € 0,76 von € 10,00 auf € 10,76 und stufen die Aktie weiterhin mit „KAUFEN“ ein.