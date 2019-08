ifa systems AG: Beeindruckender turn-around und neuer EK-Partner

MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die ifa systems (ISIN DE0007830788, Basic Board, IS8 GR) berichtet über das 1. Halbjahr 2019

Umsatz: € 6,1 Mio. (+95%); EBIT: T€ 2,5 Mio.

Der vorliegende Halbjahresabschluss stellt das beste Hj-Ergebnis in der Firmengeschichte dar. Management erhöht daraufhin die Guidance für das Gesamtjahr 2019. In Aussicht stellt das Management ein EBITDA zwischen € 3,4 und € 4,2 Mio. bei einem Umsatz i.H.v. rd. € 9,5 Mio.

Veränderung im Eigenkapital: Anfang Juni löste die NEXUS AG den strategischen Investor Topcon mit Übernahme dessen 52,6%-igen Aktienpakets an der ifa systems ab. Den neuen strategischen Partner betrachten wir als einen Vorteil für beide Seiten. Für ifa systems bedeutet dies die Möglichkeit der Weiterentwicklung und Intensivierung des bereits bestehenden (internationalen) Klinikgeschäfts. NEXUS erhält die noch fehlende Kompetenz in der Augenheilkunde.

Die Telematik Infrastruktur ist nach wie vor ein starker Treiber des Wachstums. Trotz des bereits überschrittenen Schlusstermins (30.6.2019) zur Umsetzung der TI in den Praxen gibt es noch Nachzügler. Die TI hat ein neues Zeitalter in der Gesundheitskommunikation eingeleitet. Auch zukünftig sehen wir ein starkes Wachstum in diesem Markt. Die ifa systems hat den Vertrieb neu organisiert und deutlich verstärkt.

Wir erhöhen den Fairen Wert um € 1,87 von € 6,40 auf € 8,27, und belassen die Aktie weiterhin auf „KAUFEN“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

ifa systems AG: BankM Basisstudien-Update vom 21. August 2019

BankM Research