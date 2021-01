iShares Global Clean Energy: Voll im Trend!

Der iShares Global Clean Energy hat einen gewaltigen Satz nach oben im vergangenen Jahr gemacht. Der Kurs des ETFs ist um rund 146 % gestiegen. Von Corona beeinflusst ging es im März 2020 wie bei fast allen ETFs (Aktien) nach unten. Im April startete der iShares Global Clean Energy aber dann schon wieder zum Höhenflug, der sich nahezu ungebremst durch das Jahr 2020 zog.

Nicht nur in Europa geht der Trend zu Klimaneutralität etc., sondern auch in den USA wurde nach der Abwahl von Donald Trump das Thema wieder auf die Agenda gesetzt. Joe Biden will den Fokus auf regenerative Energieformen legen und dies beflügelte auch den Clean Energy ETF. Viele seiner Beteiligungen (Aktien) sind in den USA angesiedelt. Doch welche Aktien befinden sich überhaupt in dem ETF?

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares II - S&P Global Clean Energy?

Folgende Werte sind mit einer Gewichtung von mehr als 5 % im ETF enthalten und stellen damit die Schwergewichte da: Meridian Energy, Plug Power, Enphase Energy. Insgesamt sind 98 unterschiedliche Positionen Teil des iShares Global Clean Energy ETFs, davon entfallen aber auch ein paar auf derivative Instrumente zum Absichern von Fremdwährungen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.