iRobot – ist das die Trendwende in der Aktie des Roboterherstellers?

Bottom-Fishing Strategie

Symbol: IRBT ISIN: US4627261005

Rückblick: iRobot ist ein US-amerikanisches Technologie-Unternehmen, das im Bereich Robotik tätig ist. Die bekanntesten Serviceroboter des Unternehmens sind der Staubsaugerroboter Roomba und der Bodenreinigungsroboter Scooba. Die Aktie fiel vom Hoch 2019 um fast 70%. Jetzt versucht das Papier die Bodenbildung. Die Bottom-Fishing Strategie eignet sich hervorragend für einen Einstieg in Aktien, die stark abgestraft wurden und sich danach wieder nach oben arbeiten.

Meinung: Die Aktie hat gerade die exponentiell gleitenden Durschnitte EMA 20 und EMA 50 zurückerobert. Es sieht danach aus, dass iRobot wieder nach oben möchte. Wenn die Aktie noch 2-3 Tage seitlich korrigieren würde, und erst dann der Breakout erfolgt, bekämen wir ein Setup mit einem guten CRV. Danach wäre mit einer dynamischen Bewegung nach oben zu rechnen.

Chart vom 13.01.2020 Kurs: 51,85 USD

Setup: Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 53 USD abgewartet werden. Intraday ist auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader dann unter der Breakoutkerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich des letzten Pivot-Tiefs bei rund 46,50 USD anbieten.

Meine Meinung zu iRobot ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in IRBT

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

