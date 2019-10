home24: Volltreffer! Wird jetzt auch die 4-Euro-Marke geknackt?

Am 09. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Idee mit home24 ISIN: DE000A14KEB5 aufmerksam gemacht. Die Überschrift lautete: „home24: Jetzt müsste die Gegenwehr kommen! Trading-Chance für Zocker!“ Das war der Text: „home24 hat einen langen Leidensweg hinter sich und irgendwann müsste es zu einer Trendwende kommen. Mit einem starken Kursgewinn hat sich die Aktie am Mittwoch aus dem Bereich der Unterstützung nach oben befreit und jetzt wird es spannend ob es sich um einen Fehlausbruch gehandelt hat oder ob wir eine nachhaltige Kursverbesserung sehen. Der Kurs steht im Moment nah an der 100-Tage-Linie und wenn die übersprungen wird, könnte es weitere Kursgewinne geben. Ab wann wir womit in den Trading-Modus gehen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.“

Der charttechnische Widerstand wurde geschafft. Damit war die erste Voraussetzung für weitere Kursgewinne gegeben und der nächste Schritt wäre die Überwindung der 4-Euro-Marke. Nur wer mutig ist und auch mal höheres Risiko geht, kann mit hohen Gewinnen an der Börse rechnen. Nicht jeder Trade gelingt, aber wenn die Ausgangslage charttechnisch nicht schlecht ist, muss man manchmal ein etwas höheres Risiko in Kauf nehmen. So sehen wir das im Moment bei home24. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht günstiger Einstiegskurs bei Trading-Chancen interessieren, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service abonnieren.

Keine Optionen, keine Zocker-Wetten – sondern eine der erfolgreichsten Strategien mit Aktien!

Ergebnisse der RuMaS Trading-Tipps mit dem möglichen Wochengewinn und dem max. Gesamtgewinn:

Aktie 1 (gesamt + 121,50%), Aktie 2 (gesamt + 16,88%), Aktie 3 + 6,50% (gesamt + 12,35%), Aktie 4 (gesamt + 7,98%), Aktie 5 + 11,11% (gesamt + 13,89%, Aktie 6 + 30,26% (gesamt + 44,13%), Aktie 7 + 6,39% (gesamt + 10,97%), Aktie 8 + 11,36%, Aktie 9 (gesamt + 9,98%), Aktie 10 + 5,17%, Aktie 11 (gesamt + 5,80%), Aktie 12 + 4,40%, Aktie 13 + 8,01%, Aktie 14 + 5,05%

RuMaS Express-Service: Maximum Trading-Tipps!

Aktien-Tipps, Hebelzertifikate-Tipps auf steigende und fallende Kurse, Zocker-Trades. All das erwartet Sie im RuMaS Express-Service.

Sie benötigen vor Ihrer Anmeldung noch weitere Informationen?