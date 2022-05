Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim US-amerikanischen Erdöl- und Erdgas-Unternehmen Occidental Petroleum. wikifolio-Trader kauften die Aktie letzte Woche, nachdem zuvor bekannt wurde, dass Star-Investor Warren Buffett seine Anteile am Unternehmen deutlich aufstockte.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei deutschen Telekommunikationsunternehmen Freenet. wikifolio-Trader kauften die Aktie, nachdem das Wertpapier auf Wochensicht rund 17 Prozent an Wert verlor. Zugeschlagen hat unter anderem Ingo Weiß (Folder). Er erklärt: „Ein Absturz um 17 Prozent ist nicht nachvollziehbar. Die Dividende und die Zukunftsaussichten passen. Zahlen wie KGV, Verschuldung und freier Cashflow sehen für mich nach wie vor gut aus. Guter Kurs zum Nachkaufen, vor allem bei einer Dividendenrendite um die 7 Prozent.“ In Weiß wikifolio IW-Invest ist die Freenet-Aktie derzeit mit 14,7 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim US-Nahrungsmittelkonzern Kellogg beobachten. Ein paar wikifolio-Trader trennten sich nach einem Wochenplus von 5,5 Prozent am neuen 5-Jahres-Hoch von der Aktie des Frühstücksflocken-Konzerns.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des deutschen IT-Dienstleisters GFT Technologies. Viele wikifolio-Trader zogen angesichts der deutlich negativen Wochen- und Monatsperformance von -10 und -18 Prozent die Reißleine und trennten sich von dem Wertpapier.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.