Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier.

Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Maschinenbauer und Halbleitertechniker Aixtron beobachten. Eine Erklärung für die derzeitige Beliebtheit der Aktie hat Trader Lars Gappenberger (patheus): „Aufgrund einiger Analystenkommentare läuft Aixtron weiterhin blendend. Ich folge weiterhin dem Trend.“ In Gappenbergers wikifolio Value Box ist die Aixtron-Aktie derzeit mit 10,5 Prozent gewichtet.

+132,8 % seit 31.07.2020

+18,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 205.070,58 investiertes Kapital

patheus DE000LS9SAP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbarJan 21Jul 21Jan 221002000-100 KennzahlenBuying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie des deutschen Chemie-, Pharma- Bio- und Medizintechnikunternehmens Morphosys. Das Wertpapier des Unternehmens befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und notiert derzeit am 5-Jahres-Tief. Einige Trader scheinen nun auf einen anstehendend Turnaround zu spekulieren und griffen trotz Kursverlusten zu. Ihre Hoffnung könnte sein, dass die Präsentation des Finanzergebnisses für das erste Quartal 2022 am 05. Mai besser ausfällt als vom Markt erwartet und dementsprechend Kursgewinne der Aktie nach sich zieht.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Facebook-Mutterkonzern Meta beobachten. Viele wikifolio-Trader trennten sich nach oder unmittelbar vor der Präsentation der Quartalszahlen des krisengebeutelten Social-Media-Konzerns von der Aktie.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den norwegischen Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten Tomra Systems. Die Aktie knickte nach der Präsentation der Q1-Ergebnisse ein, nachdem EBITDA und Gewinn niedriger ausfielen als erwartet. Das dürfte auch viele wikiflio-Trader enttäuscht und zum Verkauf der Aktie bewogen haben.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.