Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Freyr Battery. Die Aktie des jungen norwegischen Batteriezellenherstellers hatte keinen guten Start ins neue Jahr. Bis Februar verzeichnete das Wertpapier deutliche Verluste. Anfang März kehrte sich der Trend dann um. Seitdem legt die Aktie eine beindruckende Rally hin. Auf Monatssicht beträgt das Plus 46 Prozent. Das wollten sich viele Trader letzte Woche nicht länger entgehen lassen und kaufte darum die Aktie.

An Freyr Battery glaubt unter anderem Christian Scheid (Scheid). In seinem wikifolio Special Situations long/short ist die Aktie derzeit mit 1,7 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Compleo Charging Solutions. Die Aktie des in Europa tätigen Herstellers von Ladestationen für E-Autos verzeichnet auf Monatssicht ein Plus von rund 26 Prozent. Die Gewinne erzielt das Wertpapier auf sehr niedrigem Niveau, da sie die letzten eineinhalb Jahren fast ununterbrochener Kursverluste erlitt. Viele Trader scheinen an eine weitere Erholung zu glauben und investierten darum letzte Woche in die Compleo-Aktie.

Den „Dip“ gekauft hat unter anderem Christian Jagd (Portfoliomatrix) In seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend ist die Compleo-Aktie derzeit mit 1,2 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des Windkraftanlagenherstellers Vestas Wind Systems beobachten. Das Wertpapier wurde durch den Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Bedenken rund um russisches Gas und Öl auf eine regelrechte Achterbahnfahrt geschickt. Die Aktie schoss zunächst von rund 21 auf 32 Euro in die Höhe, um anschließend auf 25 Euro abzubauen. In der letzten Woche stieg das Wertpapier dann wieder auf 28 Euro. Diese Gelegenheit nutzten viele Trader, um sich von Vestas-Aktien zu trennen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des deutschen Stahl- und Metallhändlers Klöckner. Das Wertpapier verlor auf hohem Niveau rund 5,6 Prozent. Einige Trader schienen zu befürchten, dass es dabei nicht bleiben würde und trennten sich darum von der Aktie.

