Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Commerzbank. Die Aktie des deutschen Kreditinstituts startete mit zweistelligen Gewinnen ins neue Jahr. Grund dafür dürfte die Aussicht auf rasch steigende Zinsen sein. Da die Commerzbank mit ihrem Schwerpunkt auf dem Kreditgeschäft stark von der Höhe der Zinsen abhängig ist, beflügelt die von der US-Notenbank FED eingeleitete geldpolitische Wende die Anlegerfantasie.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie der Peer-to-Peer-Kreditplattform und Neobank LendingClub. Fan des US-Finanzunternehmens ist unter anderem Top-Trader Stefan Waldhauser (stwBoerse). Auf seinem Blog schreibt er zu LeningClub: „Ich denke, dass LendingClub in der neuen Aufstellung wie kaum ein anderer Player nun alle Möglichkeiten hat, die Vorteile eines FinTechs mit den Vorteilen eines etablierten Bankinstituts zu kombinieren. Damit sollte das Unternehmen eine sehr gute Chance haben, den Turnaround zu schaffen und ab 2022 in eine Phase des nachhaltig profitablen Wachstums einzutreten.“ In Waldhausers wikifolio High-Tech Stock Picking ist die Aktie derzeit mit 7,5 Prozent gewichtet.

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des deutschen Massivhausanbieters Helma Eigenheimbau beobachten. Die Kurse nahe dem Allzeithoch schienen viele Trader zu nutzen, um Gewinne mitzunehmen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den Lebensmittelversandhändler HelloFresh. Im Zuge der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie kam die HelloFresh-Aktie ordentlich unter die Räder. Die letztwöchigen Verluste von fast 13 Prozent nahmen nun viele wikifolio-Trader zum Anlass, um sich von dem Wertpapier zu trennen.

