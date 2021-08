Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Und deutlich gestiegen ist sie in der Tat, die Aktie des Covid-Impfstoffproduzenten Moderna. Über 450 Prozent Performance auf Jahressicht stehen bei dem US-Biotech-Unternehmen zu Buche. Besonders in den letzten Tagen und Wochen deckten sich die Investoren mit Moderna-Papieren ein. Wieder aufflammende Sorgen um die gefühlt niemals enden wollende Covid-Pandmie trieben sie dazu. Ein nachvollziehbarer Schritt, denn wenn jemand von der Pandemie profitiert, dann sind es die Impfstoffproduzenten. Das zeigen auch die letzte Woche veröffentlichten Quartalszahlen von Moderna. Der Konzern verzeichnete im Vergleich zum Vorjahresquartal eine Umsatzsteigerung von rund 6500 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,46 US-Dollar und damit über 7 US-Dollar höher als im letztjährigen Vergleichszeitraum, in welchem man noch rote Zahlen schrieb.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen Streaming-Anbieter Cliq Digital. Das Unternehmen präsentierte seine Halbjahreszahlen und schürte damit Hoffnung bei den Investoren, die seit April andauernde Korrekturphase der Aktie zu beenden. Angetan von der Entwicklung des Streaming-Anbieters ist etwa Trader Luitpold Spieß ( DerDenker ), welcher die wichtigsten Ergebnisse der Halbjahreszahlen zusammenfasst: „Cliq Digital konnte im zweiten Quartal den Umsatz und das EBITDA weiter steigern. Im gesamten ersten Halbjahr lag die EBITDA-Marge bei 18 Prozent, während sie im Vorjahr hingegen lediglich bei 13 Prozent lag. Der Umsatz konnte im Jahresvergleich um 34 Prozent gesteigert werden.“ In Spieß’ wikifolio LAS Invest ist die Cliq-Aktie derzeit mit 6,3 Prozent gewichtet.

Registrierung Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche bei SMA Solar Technologies. Sie scheinen dem deutschen Solartechnik-Konzern nicht zuzutrauen, die jüngsten Kursgewinne der Aktie nachhaltig verteidigen zu können. Rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse diese Woche Donnerstag reduzierten darum viele Trader ihre SMA-Solar-Anteile oder trennten sich ganz von der Aktie.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA. Bei Nel läuft es gerade gar nicht rund. Seit Jahresbeginn korrigiert die Aktie. Allein im letzten Monat verlor sie über 20 Prozent an Wert. Grund für die deutlichen Verluste der letzten Wochen dürften unter den Erwartungen von Analysten liegenden Quartalszahlen sowie die Veräußerung von 1,2 Millionen Nel-Aktien durch einen Großinvestor sein. Zusätzlich schlecht für die Optik: Bei dem Großanleger handelt es sich um einen norwegischen Investmentfonds.

