Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Amazon. Trader Felix Gaitzsch (sonnenbrille) kennt die Gründe für die aktuelle Beliebtheit des E-Commerce-Giganten: „Amazon ist weiterhin ein stark wachsendes Unternehmen mit guten Zahlen zum ersten Quartal 2021. Auch der Prime-Day war dieses Jahr ein Erfolg. Die operative Entwicklung wird nach der Durststrecke von einem Jahr nun wieder im Aktienkurs ersichtlich. Ich gehe davon aus, dass es so weitergeht.“ In Gaitzschs wikifolio sonnenbrille 360 Grad ist Amazon aktuell mit 4,4 Prozent Gewichtung die zweitgrößte Portfolio-Position.

+29,3 % seit 19.07.2019

+22,3 % 1 Jahr

0,59× Risiko-Faktor

EUR 246.262,77 investiertes Kapital

sonnenbrille DE000LS9PAM8

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen IT-Dienstleister Realtech. Dessen Börsenwert hat sich in den letzten sieben Handelstagen beinahe halbiert. Zuvor hatte sich der Wert in etwas weniger als einem Monat mehr als verdreifacht. Verantwortlich für diese Kurs-Achterbahn sind nicht etwa Fundamentaldaten, sondern Reddit-Trader. In der Hoffnung auf schnelle Gewinne, trieben sie den Preis der Realtech-Aktie in die Höhe. Letzte Woche kippte dann die Stimmung und der Kurs fiel ins Bodenlose. Einige Trader witterten hier eine Kaufgelegenheit.

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche bei Coinbase. Nach einem holprigen Börsenstart im April profitiert die Aktie der US-Krypto-Plattform aktuell von der vor knapp 14 Tagen verkündeten Entscheidung der deutschen Finanzaufsicht Bafin der deutschen Coinbase-Tochter als erstem Unternehmen die Verwahrung und den Eigenhandel von Kryptowährungen zu gestatten.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal vergangene Woche das deutsche Softwareunternehmen TeamViewer. Das zu Beginn der Corona-Rally gehypte Unternehmen enttäuschte zuletzt die Investoren. Quartalszahlen fielen schlechter aus als erwartet und strategische Entscheidungen sorgten für Unverständnis. In der vergangenen Woche wurde das vielen Tradern zu bunt und sie trennten sich von der Aktie.

