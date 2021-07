Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Letzte Woche war das bei Editas Medicine der Fall. Das US-amerikanische Biotech-Unternehmen, das Gen-Behandlungen auf Basis der CRISPR-Methode (molekularbiologische Methode, um DNA zu schneiden und zu verändern) entwickelt, profitiert von erfreulichen Nachrichten aus der Branche. Der Mitwerber Intellia Therapeutics veröffentlichte letzte Woche erstmals klinische Daten, welche die Sicherheit und Wirksamkeit der CRISP-Genom-Editierung am lebenden menschlichen Organismus bestätigten.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Münchner Bremsenhersteller Knorr-Bremse. Die Trader griffen bei der Aktie zu, nachdem das Wertpapier zuvor auf Wochensicht gute 15 Prozent an Wert verlor. Der Kursrutsch erfolgte, nachdem publik wurde, dass Knorr-Bremse als Hauptinvestor beim deutschen Autozulieferer Hella einsteigen möchte. Die Knorr-Bremse-Investoren reagierten darauf vermutlich mit Unverständnis, weil Hella ein Pkw-Zulieferer, Knorr-Bremse aber auf Lkw und Züge spezialisiert ist.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Der SDAX-notierte Halbleiter- und Mikrosystemtechnik-Hersteller Süss MicroTec legt nach Kursverlusten im April und Mai aktuell wieder eine ansehnliche Rally aufs Parket. Auf Wochensicht gewann die Aktie gute sechs Prozent an Wert. Damit kommt das Wertpapier dem Ende April erzielten Mehrjahreshoch von 29,80 Euro wieder zum Greifen nahe. Nahe genug für viele wikifolio-Trader. Sie verkauften letzte Woche Anteile und nahmen so Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal vergangene Woche Varta. Die Aktie des deutschen Batterie-Konzern musste auf 7-Tage-Sicht ein Minus von rund 4,5 Prozent hinnehmen. Für Volatilität und Verkäufe des Wertpapiers dürften aktuell Sorgen rund um die erstarkende asiatische Konkurrenz am Knopfzellen-Markt sorgen.

