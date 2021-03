Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Aktie des deutschen Pharmaunternehmens Haemato. Der Kurs des Wertpapieres stieg auf Wochensicht um rund 36 Prozent, nachdem der Covid-19-Antigen-Selbttest des Unternehmens zugelassen wurde. Diese Chance wollten sich auch viele wikifolio-Trader nicht entgehen lassen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Beobachten ließ sich dies letzte Woche bei Encavis. Der Aktien-Kurs des deutschen Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien korrigiert seit Anfang Februar. Letzte Woche verlor das Wertpapier dann noch einmal rund zehn Prozent an Wert. Die Trader nutzten diese Gelegenheit und griffen zu. Thomas Steindl (rockinvestment) weiß, warum: „Encavis stellt für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Beim operativen Ergebnis will das frisch gebackene MDax-Mitglied mehr als doppelt so stark zulegen wie im Vorjahr. Die Corona-Krise traf Encavis 2020 kaum.“ In Steindls wikifolio High Growth Stocks ist die Aktie derzeit mit knapp über einem Prozent gewichtet.

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche bei der S Immo. Das österreichische Immobilien-Investmentunternehmen befindet sich in einem Übernahmepoker. Der Aktien-Kurs schoss nun in die Höhe, nachdem der Konkurrent Immofinanz sein Kauf-Angebot deutlich aufbesserte. 22,25 Euro statt bisher 18,04 Euro ist man nun bereit pro Aktien zu zahlen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Bitcoin Group. Kursverluste sind bei der Aktie der deutschen Krypto-Plattform nichts Neues. Seit dem Jahreswechsel korrigiert die Aktie beinahe ununterbrochen. Zuvor hatte sich der Börsenwert des Unternehmens allerdings in wenigen Wochen mehr als verdoppelt. Und auch jetzt notiert die Aktie noch deutlich über den Kursen, die sie vor dieser Rally erzielte. Spannend ist allerdings, dass der Kurs der Bitcoin Group anscheinend nicht mehr mit dem Bitcoin-Kurs korreliert. In der Vergangenheit verliefen die Entwicklung der beiden Assets sehr ähnlich. Seit Jänner ist das nicht mehr der Fall.

