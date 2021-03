Die heißesten Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier.

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim US-amerikanischen IT-Hardware-Produzenten Nvidia. Nachdem das Wertpapier des Unternehmens von Mitte Februar bis Anfang März deutlich an Wert verlor, startete in der letzten Woche eine kräftige Erholung. Diese wollten sich viele wikifolio-Trader nicht entgehen lassen und legten sich die Nvidia-Aktie ins Depot.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Rio Tinto. Die Kursverluste beim britisch-australischen Bergbauriese irritieren Trader nicht, weil sie sich – zumindest zum größten Teil – durch die allgemeine Marktkorrektur und den Dividendenabschlag erklären lassen. Dieser kommt unmittelbar nach der Dividendenausschüttung eines Unternehmens zustande. Trader sind dann nicht mehr bereit denselben Betrag für die Aktie zu zahlen, da ihnen keine Dividende mehr winkt. Wie sich letzte Woche zeigte, greifen sie zu einem niedrigeren Preis allerdings gerne zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche allen voran bei LPKF Laser. Grund dafür ist vermutlich der angekündigte Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Götz M. Bendele. Er möchte seine Ende April auslaufenden Vertrag bei LPKF Laser nicht verlängern. Die dadurch entstandene Unsicherheit nahmen einige Trader zum Anlass, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und LPKF-Laser-Anteile gewinnbringend zu verkaufen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des österreichischen Holzfaser-Mischkonzerns Lenzing. Dieser steckt aktuell in einer Image-Krise, weil bekannt wurde, dass ein Tochterunternehmen Atemschutzmasken aus China kaufte und umetikettierte. Trader Tobias Mädel (TheGreenvestor), der das wikifolio The Greenvestor World verwaltet, kommentiert: „Aufgrund der sehr negativen Publicity zum Maskenskandal in Österreich in Zusammenhang mit der Lenzing AG haben wir die Position komplett liquidiert. Wir finden es sehr schade, dass solch ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen dermaßen in die Negativschlagzeilen geraten kann, durch (augenscheinliche) Gier des Managements.“

