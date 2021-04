Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

In der letzten Woche setzten die wikifolio-Trader auf den Wasserstoff-Turnaround, eine China-Sondersituation und den deutschen Impfstoff-Shootingstar.

Während die Corona-Pandemie nach wie vor ganze Wirtschaftszweige lähmt, ist die Stimmung an den Aktienmärkten heiter. Die durch Impferfolge in den USA und UK optimistisch gestimmten und bekanntermaßen zukunftsorientierten Börsianer preisen schon heute eine Rückkehr zur Normalität ein. Starke US-Konjunkturdaten und die bisher beste Osterwoche in der DAX-Historie sorgten letzte Woche zusätzlich für gute Laune. Die wikifolio-Trader zeigten sich kauffreudig. Allen voran griffen sie bei den Aktien von Plug Power, Baidu und Biontech zu.

Plug Power – auf den Dip gesetzt

Seit Jahresbeginn 2021 hat sich der Kurs der Plug-Power-Aktie halbiert. Das Wertpapier folgt damit dem Branchentrend. Seit ein paar Monaten ist die Luft raus bei den Wasserstoff-Aktien. Viele wikifolio-Trader schienen letzte Woche nun auf eine Trendwende – den sogenannten Dip – zu setzen und kauften die Plug-Power-Aktie.

Kritisch sieht das Trader Johannes Beckert (TJB), der das wikifolio Brennstoffzelle – Wasserstoff verwaltet: „Plug Power is promising a lot, but a handful of questions cause me concern. The company has strategic issues, competition from electric batteries, and recent accounting issues that put financials into question. When you combine this with a sharp valuation, there is far more risk than reward in Plug Power.“ Er hält also angesichts der strategischen Schwierigkeiten, der Konkurrenz und jüngster Buchhaltungsprobleme das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie für nicht attraktiv.

+381,1 % seit 19.05.2018

+281,2 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 1.441.728,21 investiertes Kapital

TJB DE000LS9NR58 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2019202020210250500-250 KennzahlenBaidu – Notverkäufe ausgenutzt

Eine Sondersituation ergab sich letzte Woche bei der Aktie des chinesischen Tech-Konzern Baidu. Wie BBC berichtete, mussten Investmentbanken Milliardenvolumen der chinesischen Aktien von Baidu, VipShop und Tencent Music verkaufen, da die Kreditsicherheiten eines Hedgefonds aufgrund zuletzt entstandener Verluste nicht mehr ausreichten.

Diese Situation nutzten findige wikifolio-Trader für Zukäufe. Unter ihnen Phillip Bußmann (LONGLIFE): „Nach der Nachricht zu den Notverkäufen habe ich am Freitag die Chance genutzt die Aktien 33 bis 50 Prozent günstiger einzukaufen bzw. nachzukaufen, als sie noch vor wenigen Tagen gehandelt wurden. Es ist nicht klar, ob vielleicht noch weitere Notverkäufe folgen. In jedem Fall bleibt die Chance auf eine steile Gegenbewegung hoch.“ In seinem wikifolio China Hightech ist die Baidu-Aktie derzeit mit 6,3 Prozent gewichtet.

+79,0 % seit 24.05.2019

+41,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 11.113.459,88 investiertes Kapital

LONGLIFE DE000LS9PBH6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 19Jan 20Jul 20Jan 211002000-100 KennzahlenBiontech – die Zahlen sprechen für sich

Die Biontech-Aktie erfuhr in der letzten Woche einen neuerlichen Hype, nachdem das Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentierte. Horst Alber (Alber) kommentiert: „BioNTech hat großartige Zahlen für 2020 vorgestellt. Im Dezember wurden die ersten Umsätze für den Corona-Impfstoff gebucht. Für 2021 hat das Unternehmen nochmals die Anzahl der Dosen auf insgesamt 2,5 Milliarden erhöht! Ich werde die Aktie als Langzeitinvestment in meinem wikifolio halten.“ Derzeit ist das Wertpapier mit acht Prozent in Albers wikifolio Ethisch-ökologischer Mix gewichtet.

+82,5 % seit 29.12.2017

+77,8 % 1 Jahr

0,79× Risiko-Faktor

EUR 198.129,17 investiertes Kapital

Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201920202021501000-50 Kennzahlen

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.