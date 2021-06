Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche

In der letzten Woche setzten die wikifolio-Trader auf einen deutschen Finanzdienstleister, einen Gebrauchtwagenhändler und den Liebling der Reddit-Community.

Die letzte Börsen-Woche präsentierte sich heiter. Die Konsumlaune in Deutschland war so hoch wie zuletzt im vergangenen August und der ifo-Geschäftsklimaindex erreichte den höchsten Wert seit April 2018. Trader Uwe Bayer (AktienUwe) brachte es in einem wikifolio-Kommentar auf den Punkt: „Nach den Zins-Anstiegsängsten letzte Woche, geht es nun wieder weiter nach oben.“

Die Top 10Bescherung für Sino-Aktionäre

Großer Beliebtheit erfreut sich gerade die Sino AG. Der deutsche Finanzdienstleister hat beschlossen, Gewinne aus Beteiligungsverkäufen an seine Aktionäre auszuschütten. Mindestens 120 Millionen Euro sollen in den Taschen der Sino-Investoren landen. Über die Aussicht freut sich auch Alexander Prier (GutVerdienen): „Sollte der Ertrag ausgeschüttet werden, wie hier beschrieben, könnte es ca. 50 Cent pro Aktie Dividende geben. Bei unserem Einstiegkurs von 12 Euro nicht so schlecht.“ In Priers wikifolio NEO BOOM 4Kids and Hits ESG ist die Aktie derzeit mit 1,3 Prozent gewichtet.

Der US-amerikanische Gebrauchtwagenhändler CarMax löste mit den jüngst präsentierten Zahlen zum abgelaufenen Quartal einen Run auf seine Aktie aus. CarMax konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 138 Prozent steigern und einen Gewinn je Aktie von 2,63 US-Dollar erzielen und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.

wikifolio-Suche GameStop nutzt den Hype

Der Reddit-Liebling GameStop will mehr sein als eine Meme-Aktie. Ein neues Management und die knapp 950 Millionen Euro, die man aus dem Verkauf eigener Aktien erzielte, sollen den weg in eine glorreiche Zukunft ebnen. GameStop hat sich vorgenommen vom verstaubten Filialen-Unternehmen zum zeitgemäßen E-Commerce-Konzern zu werden. Bei den wikifolio-Trader scheint das gut anzukommen. Möglicherweise spekulieren sie aber auch nur auf die nächste Reddit-Rallye.

